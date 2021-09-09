الخميس 09 سبتمبر 2021
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سياسي

«الهضيبي»: تقارير «هيومن رايتس» مبنية على ادعاءات وأكاذيب غير محايدة

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي زعمت فيه أن مصر نفذت إعدامات خارج نطاق القانون، ملئ بالادعاءات والأكاذيب، التي دأبت المنظمة بث تلك السموم ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجميع أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مثل هذه المنظمات المشبوهة هي مجرد أدوات تستخدمها جماعات الإرهاب والتطرف لبث سمومها ضد مصر ومؤسساتها وشعبها.

وأضاف "الهضيبي" فى بيان له، أن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص ملف حقوق الإنسان، وأن وزارة الداخلية المصرية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات طبقا لنصوص القانون المصري، مشيرًا إلى أن المنظمة منذ ثورة 30 يونيو وهي تتخذ موقف معادي للشعب المصري وتستنكر حقه في اختياره الثوري في التخلص من حكم الجماعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن "هيومن رايتس ووتش" تعمل على تأليب المؤسسات الأممية وشركاء مصر الدوليين ضد المؤسسات المصرية الوطنية إما ببيانات حقوقية مناهضة للاستقرار والإنجازات الحالية أو بتقارير مبنية على ادعاءات وأكاذيب غير محايدة مع الإصرار المستمر الانحياز الكامل في مناصرة الجماعة المصنفة تنظيمًا إرهابيًا ليس في مصر وحدها بل في الكثير من البلدان العربية والأوروبية.

وأوضح "الهضيبي"، أن المنظمات التي تزعم انتهاك وزارة الداخلية المصرية لحقوق الإنسان لها أجندات مشبوهة وتستقي معلوماتها، غير الصحيحة، من مصادر لها مصلحة في تشويه صورة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أنها تمول من قبل منظمة العفو الدولية التي دأبت على ترويج أكاذيب الجماعة المحظورة، التي لها سجل حافل من الإرهاب.

الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش ملئ بالإدعاءات وزارة الداخلية القانون المصري منظمة العفو الدولية

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