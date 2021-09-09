في عيد ميلادها.. إنعام سالوسة الفنانة التى عشقها الصغار قبل الكبار

تحتفل النجمة الكبيرة إنعام سالوسة، اليوم الخميس الموافق 9 سبتبمر، بعيد ميلادها حيث ولدت في 9 سبتمبر عام 1939 بمدينة دمياط، الفنانة التي استطاعت أن تجذب الصغير قبل الكبير.

دخلت الفنانة إنعام سالوسة، مجال الفن عن طريق تعلمها للعزف على آلة الأكورديون أثناء دراستها للمرحلة الثانوية، ومن بعدها أشتركت بمسرح الجامعة الأمر الذي تسبب في إظهار موهبتها التمثلية للجميع.

في السطور التالية نرصد أسباب نجاح الفنانة القديرة إنعام سالوسة، في جذب المشاهدين، سواء الكبار منهم أو الصغار.

"خفة الدم والطابع الكوميدي"

"أنا ماما يالا".. تميزت الفنانة إنعام سالوسة بقدر كبير من الكوميديا، الأمر الذي جعل الكثير من المخرجين في التعاقد معها، حيث إنها لديها أسلوبها الخاص في رسم البسمة على وجوه المشاهدين.

"نبرة صوتها المميزة"

يُمكنك التعرف على الفنانة إنعام سالوسة بمجرد سماع صوتها، فكانت تتسم بنرة مميزة جعلتها عالقة في إذهان الكثيرين، كما أنها كانت تحمل نوعًا من الكوميديا وأيضًا بالحنان.

إنعام سالوسة

"أنعام سالوسة معشوقة الاطفال"

جذبت الفنانة إنعام سالوسة أنظار الأطفال بادورها الجميلة، فكانت تجسد دمية "طنط شفيقة" بمسلسل بوجي وطمطم، كما أنها شاركت في العديد من المسلسلات الكارتونية والتي منها "بسنت ودياسطى" و "القبطان عزوز".

"أتقنت دور الأم المصرية بنجاح"

تعتبر الفنانة إنعام سالوسة من النجمات اللاوتي أتقن دور الام بنجاح، خاصة الام الكادحة، فلها الكثير من الأدوار الراسخة في الأذهان، أمثال "عسل أسود" و"همام في أمستردام" و"عايز حقي" وغيرها من الأعمال الدرامية الناجحة.

إنعام سالوسة

ومن أهم الأعمال التي شاركت فيها "حكاية الأيام" و"جحا المصري" و"عائلة الحاج متولي"، و"أليس"، و"جبل الحلال"، و"مأمون وشركاه"، و"الزناتي مجاهد"، و"أبو العريف"، و"سلسلة تامر وشوقية"، و"رمضونا"، و"مش ألف ليلة وليلة" و"هو وهي".

ومن أبرز أدوارها السينمائية كان في فيلم "إكس لارج" للفنان أحمد حلمي، وفيلم "محامي خلع" مع الفنان هاني رمزي، ولعبت دور أمه التي تعيش في الأقصر وتكافح لأجله.