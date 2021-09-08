كوريا الجنوبية تتعهد بالتعاون مع دول نهر الميكونغ فى الصحة والمناخ

تعهد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي-يونغ"، اليوم الأربعاء، بتعزيز التعاون مع دول نهر الميكونغ في مجالات الرعاية الصحية والمناخ والبنية التحتية والتبادلات الشعبية.

وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية فى بيان لها - أوردته وكالة الأنباء يونهاب - أن "جونغ" وصف مهمة التغلب على جائحة كوفيد-19 بأنها القضية الأكثر إلحاحا في المنطقة، مشددا على الحاجة إلى تضامن أقوى في مواجهة الجائحة.

ودعا جونغ -خلال الاجتماع الـ11 لوزراء الخارجية بين دول نهر الميكونغ وكوريا الجنوبية، الذي عُقد برئاسته بالاشتراك مع نظيره الكمبودي براك سوخون- دول نهر الميكونغ إلى دعم جهود بلاده لإحراز تقدم في المبادرة لنزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وناقش المشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي وميانمار، حيث شدد جونغ على أنه يجب ضمان حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي، وأنه يجب احترام القانون الدولي في الممر المائي الحيوي.

وفيما يتعلق بقضية ميانمار، أعرب الوزير عن دعمه للدور البناء لرابطة الآسيان في معالجة الاضطرابات السياسية هناك .



وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمركز العالمي للتكيف (GCA) اليوم عن خطتهما لتعزيز سبل التعاون وتسريع العمل بشأن التكيف مع تغير المناخ ودعم الفرص والمشاريع التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في التكيف مع المناخ في جميع أنحاء العالم خاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وفي مناطق عمليات البنك الأوروبي.

جاء الاتفاق خلال حوار رفيع المستوى حول مؤتمر "ضرورة تسريع التكيف COP26" بحضور رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في روتردام، وذلك قبل أسابيع من عقد مؤتمر COP26 للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.

وحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، الثلاثاء، رحب رئيس البنك، فيرنر هوير، بتعزيز الشراكة مع المركز العالمي للتكيف المناخي لتسريع إجراءات التكيف في أكثر مناطق العالم عرضة للتأثير المناخي، باعتباره أحد أكبر الممولين متعددي الأطراف في العالم للعمل المناخي وتمويل حلول التكيف ودعم المعرفة والأدوات وبناء القدرات في مجال التكيف المناخي وتبادل أفضل الممارسات والبيانات.

واتفق الجانبان على العمل مع بنك التنمية الإفريقي (AfDB) وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى وكذلك المؤسسات المالية الدولية بهدف توفير التمويل للمشاريع التي تندرج تحت ركائز برنامج تسريع التكيف في أفريقيا (AAAP)، وهي مبادرة طورها بنك التنمية الإفريقي والتحالف العالمي للطب (GCA) لتوسيع نطاق إجراءات التكيف المناخي في إفريقيا من خلال تقديم 25 مليار دولار أمريكي التي تشمل مرونة البنية التحتية وتمكين الشباب من خلال الوظائف وريادة الأعمال والرقمنة الذكية للمناخ وتقنيات الزراعة والأمن الغذائي.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة GCA البروفيسور باتريك فيركويجين بالعمل جنبًا إلى جنب مع بنك الاستثمار الأوروبي لتحقيق الهدف المتمثل في تسريع إجراءات التكيف العالمي مع المناخ وحشد الموارد لحماية الأجيال القادمة من آثار تغير المناخ.