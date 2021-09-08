مصطفى شوقى وعمر كمال يحييان حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالى.. غدًا

يستعد المطرب مصطفى شوقي والمطرب الشعبي عمر كمال والراقصة الاستعراضية لورديانا لإحياء حفل غنائي ضخم داخل أحد الأماكن بمنطقة الساحل الشمالي، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يقدم مصطفى شوقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغنياته ومن ضمنها “تخنتي”، و“ضارب عليوي”، “وعرقسوسي”، “وحشتوني”، “وملطشة القلوب” وغيرها من الأغاني التي لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن المتوقع أن يقدم عمر كمال، خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانى المهرجانات التى لمع فيها منها "بنت الجيران" و"عود البطل" و"هنعمل لخبطيطا"، “أوعدك” وغيرها من الأغانى.