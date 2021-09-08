رئيس «مياه مطروح» يتابع أعمال إنشاء محطة تحلية مياه الآبار بقرية الحلازين

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين غرب مرسى مطروح.

رئيس مياة مطروح



وذلك لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، مشددا على سرعة الانتهاء من استكمال الأعمال فى الموعد المقرر.

رئيس مياة مطروح

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه تم تنفيذ نسبة ٧٠% من إجمالي الأعمال، موضحا أن مشروع انشاء محطة تحلية مياه الآبار وخزان استراتيجي بالإضافة إلى غراب مياه بمنطقة الحلازين من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية فيما يخص قطاعى مياه الشرب والصرف بمطروح.

رئيس مياة مطروح

وأشار إلى أن المشروع بتكلفة ٦ ملايين جنيه بطاقة إنتاجية قدرها ١٠٠م٣ فى اليوم لخدمة المواطنين بمنطقة الحلازين والقرى والنجوع المحيطة بها غرب مرسى مطروح.

مياة مطروح