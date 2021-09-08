الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه مطروح» يتابع أعمال إنشاء محطة تحلية مياه الآبار بقرية الحلازين

رئيس مياة مطروح
رئيس مياة مطروح

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين غرب مرسى مطروح.

IMG-20210908-WA0073
رئيس مياة مطروح 


وذلك لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، مشددا على سرعة الانتهاء من استكمال الأعمال فى الموعد المقرر. 

IMG-20210908-WA0071
رئيس مياة مطروح 

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه تم تنفيذ نسبة ٧٠% من إجمالي الأعمال، موضحا أن مشروع انشاء محطة تحلية مياه الآبار وخزان استراتيجي بالإضافة إلى غراب مياه بمنطقة الحلازين من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية فيما يخص قطاعى مياه الشرب والصرف بمطروح. 

IMG-20210908-WA0069
رئيس مياة مطروح 

وأشار إلى أن المشروع بتكلفة ٦ ملايين جنيه بطاقة إنتاجية قدرها ١٠٠م٣ فى اليوم لخدمة المواطنين بمنطقة الحلازين والقرى والنجوع المحيطة بها غرب مرسى مطروح.

مياة مطروح
مياة مطروح
مياة مطروح
مياة مطروح
الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي مبادرة حياة كريمة محطة تحلية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

تفاصيل فعاليات الجلسة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يروى.. ماذا حدث ليلة هروب أسرى فلسطينيين من «جلبوع»؟

مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة

«فتح» تصعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلى نصرة للأسرى