الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مع زيادة الإصابات.. إرشادات هامة لتفادي خطر كورونا

كورونا
كورونا

كشفت وزارة الصحة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهناك قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي لهذا الفيروس بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت التقارير الرسمية لوزارة الصحة، ارتفاع معدلات الشفاء من هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 82%.

وأشارت تقارير الوزارة إلى أن أعداد مصابي فيروس كورونا في زيادة، لافتة إلى أن الحالات الصحية تتراوح بين "بسيطة ومتوسطة"، مشددة على أهمية التطعيمات ضد هذا الفيروس.

وفي سياق تلك الظروف، قال الدكتور سباعي ضياء أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، إنه بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والمؤشرات الإيجابية الدالة للدخول في الموجة الرابعة وفي ظل انتشارها حول العالم، يجب ارتداء الكمامة، خاصة وسط أي تجمعات، والحافظ على التباعد والتهوية الجيدة في وسائل المواصلات والمكاتب والصالات المغلقة.

وأضاف سباعي لـ"الدستور"، أنه يجب عدم مصافحة الأخرين أو تقبيلهم، وعدم تناول الطعام مع أخرين في الأطباق، ولا تبادل أدوات الشرب والطعام، ولا داعي لتناول أي أكلات أو مشروبات مكشوفة في الشارع.

وشدد على ضرورة غسل اليدين والوجه بالماء والصابون عند العودة للمنزل، وضرورة تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات فعالة.

ونصح سباعي بضرورة  الإكثار من شرب المياه وعصائر الليمون والبرتقال والجزر والرمان، وتناول الخضروات، وسمك التونة والتي يحتوي على عناصر غذائية كاملة.

وأوضح أن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من الأمور الضرورية والهامة لمواجهة كورونا، بجانب ممارسة المشي في الأماكن المفتوحة بعيدا عن الزحام نصف ساعة على الأقل يوميا.

وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا سبتمبر العزل الصحي حافظات الجمهورية كورونا اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: تطعيم المواطنين بأكثر من 11 مليون جرعة لقاحات كورونا

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طالبة بعد دهسها بسيارة نقل ثقيل

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

وزيرة الصحة: تصنيع 4 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك- فاكسيرا»

مشروع بإصدار قانون حقوق المسنين.. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات مهمة

الرئيس الأفغاني السابق يعتذر ويعرب عن ندمه لما آلت إليه الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

استنفار أمني و200 حاجز .. تحركات "اليوم الثالث" للبحث عن الأسرى الهاربين

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظة الأسرى الهاربين من «جلبوع»