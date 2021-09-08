مع زيادة الإصابات.. إرشادات هامة لتفادي خطر كورونا

كشفت وزارة الصحة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهناك قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي لهذا الفيروس بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت التقارير الرسمية لوزارة الصحة، ارتفاع معدلات الشفاء من هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 82%.

وأشارت تقارير الوزارة إلى أن أعداد مصابي فيروس كورونا في زيادة، لافتة إلى أن الحالات الصحية تتراوح بين "بسيطة ومتوسطة"، مشددة على أهمية التطعيمات ضد هذا الفيروس.

وفي سياق تلك الظروف، قال الدكتور سباعي ضياء أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، إنه بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والمؤشرات الإيجابية الدالة للدخول في الموجة الرابعة وفي ظل انتشارها حول العالم، يجب ارتداء الكمامة، خاصة وسط أي تجمعات، والحافظ على التباعد والتهوية الجيدة في وسائل المواصلات والمكاتب والصالات المغلقة.

وأضاف سباعي لـ"الدستور"، أنه يجب عدم مصافحة الأخرين أو تقبيلهم، وعدم تناول الطعام مع أخرين في الأطباق، ولا تبادل أدوات الشرب والطعام، ولا داعي لتناول أي أكلات أو مشروبات مكشوفة في الشارع.

وشدد على ضرورة غسل اليدين والوجه بالماء والصابون عند العودة للمنزل، وضرورة تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات فعالة.

ونصح سباعي بضرورة الإكثار من شرب المياه وعصائر الليمون والبرتقال والجزر والرمان، وتناول الخضروات، وسمك التونة والتي يحتوي على عناصر غذائية كاملة.

وأوضح أن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من الأمور الضرورية والهامة لمواجهة كورونا، بجانب ممارسة المشي في الأماكن المفتوحة بعيدا عن الزحام نصف ساعة على الأقل يوميا.