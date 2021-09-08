غلق 41 منشأة طبية للعمل بدون تراخيص في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن غلق ( 41 ) منشأة طبية بنطاق المحافظة لمخالفتهم اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المنشأة مشدداً على الغلق وعدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي كافة السلبيات بالمرور الميداني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية "إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة".

وصرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام إدارتى العلاج الحر والصيدلة بشن حملة مرورية موسعة بنطاق المحافظة لمتابعة أعمال المستشفيات والعيادات والمعامل و الصيدليات للتأكد من تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية وإتباع سياسة مكافحة العدوى وكذا مراجعة تراخيص مزاولة المهنة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأنه تمت الموافقة على غلق (10) صيدليات بناحية شبين الكوم وأشمون وقويسنا والباجور لمزاولتهم النشاط بدون مدير مسئول ، كما تمت الموافقة على غلق مستشفى خاص بمركز الشهداء لعدم وجود مدير فنى وعدم أكتمال أجهزة العمليات والإفاقة والعناية المركزة ، وكذا الموافقة على غلق (16) معمل بمركز تلا ومنوف وبركة السبع وأشمون والشهداء لعدم حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة وعدم التخلص الآمن للنفايات الخطرة .

كما شمل الغلق (8 ) عيادات لإدارتهم النشاط بدون ترخيص و(5) مراكز طبية لمزاولة العمل بدون ترخيص وعدم إكتمال تجهيزات الإفاقة والعناية وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ووجود آلات معقمة منتهية الصلاحية فضلا عن الموافقة على غلق قسم الأشعة بأحد العيادات التخصصية بمركز شبين لعدم إتباعه سياسة مكافحة العدوى و وجود جهاز رنين غير حاصل على موافقة المكتب التنفيذي وكذا عدم وجود أدوية الطوارئ وسجل لتسجيل الحالات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية بنطاق المحافظة للتأكد من التزامهم بتطبيق معايير الجودة وكذا التصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم حفاظا على صحة المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم .