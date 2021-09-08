وزير التعليم يوضح آلية تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات أولياء الأمور بشأن آلية تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هذه الآلية لم تحدد بعد، مضيفا أن 95%؜ من المعلمين سجلوا للحصول على اللقاح.

وكان قد أطلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الساعات الماضية عدد من التصريحات الهامة التى تخص أولياء الأمور والعام الدراسي الجديد.

وكشف الوزير خلال تصريحات تلفزيونية له عن أهم ما سيحدث خلال العام الدراسي والتظلمات وأبرزها:

١- لا بديل لوجود المعلم في الفصل والحضور كامل إلا في حالات الطوارئ.

٢- الامتحانات في المدرسة وليس في البيوت.

٣- حالات الطوارئ تحدد على حسب اللجنة الطبية وليس قرار مدارس.

٤- أولياء الأمور يجب أن يدركوا أن للمدارس الخاصة مصروفات نتيجة الخدمة المقدمة للطلاب، وأن أي زيادة مخالفة للمصروفات من المدرسة تعتبر مخالفة وستخضع المدارس المخالفة للإشراف المالي والإداري.

٥-يتم عمل موقع إلكتروني لتلقي شكاوى أولياء الأمور من المدارس.. سواء يابانية أو دولية أو خاصة.

٦-استمرار وتطوير القنوات التليفزيونية وزيادة قناة ثالثة لأولياء الأمور خاصة بالمناهج الجديدة.

٧-زيادة المحتوى والمصادر الرقمية للطلاب وأيضا لتدريب المدرسين على المناهج الجديدة.

٨-توعية طلاب الصف الأول الثانوي عن التعلم الصحيح وتحريرهم من الاهتمام بالامتحان فقط.

٩-يتم الاتفاق مع شركات دولية لزيادة وتطوير مصادر التعلم في المناهج الجديدة.

١٠- جهود مبذولة في العام السابق للثانوية العامة بـ٥ امتحانات، ٣ تجريبية،١ الامتحان الأساسي، الدور الثاني ثم التظلمات ثم تظلمات إضافية.

١١-إعادة فحص أوراق الامتحان لمن يريد ذلك لطمئنة أولياء الأمور

