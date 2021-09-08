محمود ذكى: المؤتمر الطبى الأفريقى الأول نقله حضارية للقارة السمراء

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن الجمهورية الجديدة هي بوابة العبور إلى المستقبل المشرق، وأن المنتدى الطبي الأول لصحة إفريقيا، يخدم قضايا الصحة في إفريقيا بعد استعادة مصر الريادة في القارة السمراء، مشيرا إلى أن المؤتمر بارقة أمل أن القادم في القارة سيكون مختلف تماما.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر المنتدى الطبي الأفريقي الأول:" مصر تحاول تقديم كل مواردها لخدمة المرضى في كل مكان وخاصة الدول النائية".

وتابع: أن مصر اتخذت موقفا رياديا عظيما في ملف الصحة، وظهر ذلك جليا خلال تعاملها مع أزمة كورونا، وتقديمها يد العون لكل دول العالم التي تحتاج لمساعدة خلال تفشي الوباء بها، معلقا:" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد مصر لمنصبها الحقيقي بالقارة".



ياتي ذلك خلال انطلاق مؤتمر وإحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، مساء أمس، الثلاثاء، والذي يستهدف الارتقاء بالمستوى الصحي في القارة.

تنظم هيئة الشراء الموحد هذا المؤتمر بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، لاستضافة مصر للمؤتمر والمعرض الدولي Africa Health ExCon تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو المقبل2022.



حضر الفعاليات عدد من الوزراء من بينهم إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهالة السعد وزيرة التخطيط، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلي المصيلحى وزير التموين، وعاصم الجزار وزير الإسكان، ومحمد معيط وزير المالية.

كما حضر مجموعة من أصحاب شركات الأدوية، وسفراء الدول الأفريقية، بحديقة قصر القبة الرئاسي، يستهدف المؤتمر طرح مشكلات القارة الأفريقية على الجانب الصحي، وتوفير الرعاية الصحية لكل مريض بها، والحديث عن التوقيعات الجديدة في مجال العقاقير الطبية، والأجهزة والمعدات الطبية،

ومن المخطط أن يكون معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط بمثابة ملتقى موسعاً يجمع الشركات المصرية والعربية والعالمية في مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالجهات الرسمية القائمة على ملف الصحة والاستثمار في الدائرتين الإفريقية والإقليمية.