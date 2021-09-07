الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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سياسي

برلمانى: تفقد الرئيس لأعمال تطوير ميناء الإسكندرية رسالة للعالم بإحداث نقلة شاملة

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، أهمية جولة الرئيس السيسي في ميناء الإسكندرية، وتفقده الميناء وافتتاح عدد من مراحل التطوير والأرصفة المختلفة التي تم تجهيزها، منها رصيف الاستخدامات المتعددة، موضحا دور الدولة ووزارة النقل في تطوير موانئ الجمهورية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي وربط التجارة بين الشرق والغرب.

 وأضاف "رشاد" في بيان له اليوم، أن حجم الإنجازات بميناء الإسكندرية، تكشف مدى الجهد الذي تبذله الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، لتطوير كل موانئها حتى تصبح موانئ عالمية حقيقية وتزيد قدراتها، كما تكشف الرغبة العارمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاستفادة من إمكانات مصر الطبيعية. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن عمليات التطوير في ميناء الإسكندرية طالت العديد من مرافق ميناء الإسكندرية البحري، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة وغيرها، مضيفا أن الدولة كما قال الرئيس السيسي تنتهج نهجا مغايرًا عما كان في السابق وتود تعزيز قدراتها وتفعيلها. 

واختتم نائب الإسكندرية، أن تطوير ميناء الإسكندرية رسالة للعالم بإحداث نقلة شاملة بالموانئ المصرية حتى تكون عالمية وتزداد قدراتها.

 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. 

وأوضح السيسي، أنه تم عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك وفي مارس 2022 آخر موعد لتعميمها، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أثناء تفقد تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، إنه تم تحديد مارس 2022، موعدًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التجارة وتطوير النظام الجمركي والضريبي في مصر، لمنع دخول أية بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير ووفقًا للنظم العالمية.

النائب محمد رشاد عثمان مجلس الشيوخ الرئيس السيسي ميناء الإسكندرية مراحل التطوير الاستخدامات المتعددة

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