الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وساطة ليليبت.. أنباء عن زيارة هارى وميجان للملكة إليزابيث

هاري وميجان
هاري وميجان

يخطط الأمير هاري وميجان ماركل السفر قريبًا لرؤية الملكة إليزابيث الثانية، حتى ترى ابنتهما الصغيرة ليليبت البالغة من العمر 4 أشهر، وعلى الرغم من بعض الأقاويل التي تدعي أن دوق ودوقة ساسكس تربطهما علاقة متوترة ببعض كبار أفراد العائلة المالكة، لكن يعتقد أن هاري على علاقة جيدة مع صاحبة الجلالة وهى لا تزال مغرمة جدًا بهاري وترغب في رؤية ليليبت وشقيقها أرشي.

ووفقا لموقع METRO فإن الزوجين سألوا الملكة عما إذا كان بإمكانهما زيارتها حتى تتمكن ابنتهما البالغة من العمر أربعة أشهر من مقابلتها، وذكرت مصادر ملكية أن موظفى صاحبة الجلالة لم يردوا حتى الآن، على هذا الطلب، وسبق وكان هناك نقاش حول عيد الميلاد وما إذا كان ينبغي إرسال دعوة إلى هاري وميجان بعد أن رفضا دعوة العام الماضي.

أضافت المصادر ملكية للصحيفة أن هذا الخبر مفاجئ وصادم للأشخاص وسبق وقدم هاري وميجان هذا العرض، لكن الكثير من الناس صدموا نظرًا لما فعله هاري وميجان هذا العام.

زيارات هاري للقصر

سبق وعاد هاري بمفرده لحضور جنازة الأمير فيليب في أبريل، ثم عاد مرة أخرى في يوليو لكشف النقاب عن تمثال والدته ديانا إلى جانب شقيقه الأمير وليام وستكون هذه الزيارة هي أول زيارة لهم للملكة بعد عودة ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة منذ تخليهما عن مهامهما الملكية في مارس من العام الماضي.

حياة هاري وميجان: التخلي عن الحياة الملكية

أسست عائلة ساسكس حياة جديدة لأنفسهم ففي مونتيسيتو في كاليفورنيا، واشتروا منزلًا بملايين الجنيهات وأطلقوا مؤسسة غير ربحية.

ووقع هاري وميجان أيضًا، صفقات مربحة، يُعتقد أنها تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني  مع Spotify و Netflix منحتهما رأس المال لمتابعة أسلوب حياتهما الجديد وأهدافهما العامة.

وكتب الكثير من الأشخاص عن قرارهم التنحي عن منصبهم من كبار أفراد العائلة المالكة من أجل الحرية الشخصية والمالية في أوائل العام الماضي ، والذي أطلق عليه اسم "Megxit".

وعندما جلس الزوجان في المقابلة التلفزيونية التي طال انتظارها مع أوبرا في مارس أخبرا العالم جانبهما من القصة.

كشفت ميجان وهاري عن حياتهما القصيرة كزوجين ملكيين عاملين، زاعمين أن أحد أفراد الأسرة وليس الملكة أو فيليب أدلى بتعليق عنصري عن ابنهما وكيف أن الدوقة لديها أفكار انتحارية ولكن مقارباتها تجاه النظام الملكي للحصول على المساعدة تم رفض.

هارى وميجان العائلة المبكية قلعة وندسور اوبرا وينفرى أخبار العائلة الملكية الملكة إليزابيث

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