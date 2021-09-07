الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يشكر مصر على المساعدات الإنسانية ويعلن بدء تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

مريم المهدي وحسام
مريم المهدي وحسام عيسى

أعربت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، عن خالص شكرهم لمصر على الاستجابة الفورية عبر تسيير الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول.

جاء ذلك خلال لقاء مريم المهدي، اليوم حسام عيسى، سفير مصر لدى الخرطوم، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والطُرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

وكشفت المهدي خلال اللقاء عن الشروع في تنفيذ مصفوفة القضايا ونقاط التعاون المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، على أن تقدم اللجان المشتركة بين البلدين تقريراً دورياً لوزارتي الخارجية في البلدين مرة كل نصف شهر، ومن ثم رفعه للقيادة في البلدين.

كما دعت إلى المزيد من التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والتدريب، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وتم خلال اللقاء الاتفاق على البداية الفعلية لتنفيذ برنامج تدريب الدبلوماسيين، بجانب الشروع في تنفيذ الاتفاقات مع الوزارات ذات الصلة.

من جهته أكّد السفير حسام عيسي دعم مصر الثابت للسودان، ورغبتها في تعزيز التعاون في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وشدد حسام عيسى على استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان، مع التركيز على المشروعات الاستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

السفير المصري في الخرطوم يلتقي بعضو مجلس السيادة السوداني

وفي سياق آخر، التقي السفير حسام عيسي، سفير مصر في الخرطوم، في وقت سابق اليوم بالدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان الشقيق في شتي المجالات التنموية والإغاثية والسياسية، واستعرضا آخر ما شهدته العلاقات من تطورات إيجابية، وأكدا أهمية المضي قدماً فى دعمها استغلالاً للفرص الضخمة المتاحة ولتحقيق مصالح الشعبين. 

‎وقد أشاد الدكتور الهادي إدريس بالتنسيق والتعاون المعزز بين الحكومتين المصرية والسودانية على مختلف الأصعدة، ودعم مصر للسودان فى مختلف الأطر الإقليمية والدولية سعياً لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار فى السودان الشقيق. بينما أكد السفير حسام عيسي دعم مصر الكامل للحكومة السودانية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. 

مريم الصادق المهدي حسام عيسى سفير مصر لدى الخرطوم السودان مصر

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