الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحزب الحاكم في اليابان يستعد لإجراء انتخابات اختيار زعيمه 17 سبتمبر

الحزب الحاكم في اليابان
الحزب الحاكم في اليابان

ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء، أن الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان يستعد لإجراء انتخابات اختيار زعيمه في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن التصويت سيحدد من الناحية الفعلية من سيكون رئيس الوزراء المقبل، مشيرة إلى أن هناك حاليا نحو 5 مشرعين يحضرون لخوض السباق.
وأشارت إلى أن المشرع الوحيد الذي أعلن ترشحه رسميا هو وزير الخارجية السابق كيشيدا فوميئو ، ويقوم بجولة زيارات لأعضاء الحزب لطلب الدعم.
وتعتزم وزيرة الشؤون الداخلية السابقة تاكايتشي سانائيه خوض الانتخابات وتحظى بدعم عضو بارز في الحزب هو رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، حيث يتشاركان توجهاتهما المحافظة.
وتبدأ الحملة الرسمية لانتخابات الحزب في السابع عشر من سبتمبر الجاري ، وسيجري التصويت في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وعلي صعيد اخر .. وعلي صعيد اخر.. ذكرت صحيفة “ذا جابان تايمز” اليابانية،  الأحد، أن هناك مرشحين محتملين داخل الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان يستعدون لخوض سباق خلافة رئيس الوزارء سوجا يوشيهيديه، وذلك بعد قراره المفاجئ بالانسحاب من انتخابات زعامة الحزب.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن سوجا أعلن يوم الجمعة الماضي أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة للحزب الليبرالي الديمقراطي، بالقول إنه يريد التركيز على جهود مكافحة عدوى فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الياباني السابق كيشيدا فوميئو - الذي أعلن بالفعل عزمه الترشح عبر الإنترنت - اجتمع مع أعضاء مجلس محافظة أوكيناوا وطلب دعمهم.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الشؤون الداخلية اليابانية السابقة تاكائيشي ساناي أبدت اهتماما بالترشح وتجهيز الوثائق المطلوبة، وكذلك تواصل وزير الدفاع السابق إيشيبا شيجيرو مع مشرعين آخرين لتقييم الوضع داخل الحزب.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية لانتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 17 سبتمبر الجاري، وستُجرى الانتخابات وعدّ الأصوات في 29 سبتمبر الجاري.

طوكيو انتخابات الحزب الحاكم الرئيسي اليابان الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس يصدق على قانون "صندوق الوقف الخيرى"

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعتمد حركة المحامين العموم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال