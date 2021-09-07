الحزب الحاكم في اليابان يستعد لإجراء انتخابات اختيار زعيمه 17 سبتمبر

ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء، أن الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان يستعد لإجراء انتخابات اختيار زعيمه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن التصويت سيحدد من الناحية الفعلية من سيكون رئيس الوزراء المقبل، مشيرة إلى أن هناك حاليا نحو 5 مشرعين يحضرون لخوض السباق.

وأشارت إلى أن المشرع الوحيد الذي أعلن ترشحه رسميا هو وزير الخارجية السابق كيشيدا فوميئو ، ويقوم بجولة زيارات لأعضاء الحزب لطلب الدعم.

وتعتزم وزيرة الشؤون الداخلية السابقة تاكايتشي سانائيه خوض الانتخابات وتحظى بدعم عضو بارز في الحزب هو رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، حيث يتشاركان توجهاتهما المحافظة.

وتبدأ الحملة الرسمية لانتخابات الحزب في السابع عشر من سبتمبر الجاري ، وسيجري التصويت في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وعلي صعيد اخر .. وعلي صعيد اخر.. ذكرت صحيفة “ذا جابان تايمز” اليابانية، الأحد، أن هناك مرشحين محتملين داخل الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان يستعدون لخوض سباق خلافة رئيس الوزارء سوجا يوشيهيديه، وذلك بعد قراره المفاجئ بالانسحاب من انتخابات زعامة الحزب.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن سوجا أعلن يوم الجمعة الماضي أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة للحزب الليبرالي الديمقراطي، بالقول إنه يريد التركيز على جهود مكافحة عدوى فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الياباني السابق كيشيدا فوميئو - الذي أعلن بالفعل عزمه الترشح عبر الإنترنت - اجتمع مع أعضاء مجلس محافظة أوكيناوا وطلب دعمهم.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الشؤون الداخلية اليابانية السابقة تاكائيشي ساناي أبدت اهتماما بالترشح وتجهيز الوثائق المطلوبة، وكذلك تواصل وزير الدفاع السابق إيشيبا شيجيرو مع مشرعين آخرين لتقييم الوضع داخل الحزب.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية لانتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 17 سبتمبر الجاري، وستُجرى الانتخابات وعدّ الأصوات في 29 سبتمبر الجاري.