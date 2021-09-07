الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

محاضرة بمعهد محاماة القاهرة عن قانون الأحوال الشخصية وإجراءاته غدًا

محاضرة بمعهد محاماة
محاضرة بمعهد محاماة القاهرة

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدًا الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وتدور المحاضرة، التي سيلقيها المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية، والقوانين الموضوعية للأحوال الشخصية للمسلمين.

جدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.

فيما ترأس نقيب المحامين رجائي عطية، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات «الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط»، والمنعقدة اليوم الأحد بمقر النقابة العامة.

وحضر الجلسة الأمين العام حسين الجمال، وعضو المجلس محمد الكسار.

يشار إلى النقابة أعلنت في وقت سابق عن 8 جلسات لحلف اليمين القانونية، عقد منها 4 جلسات الأسبوع الماضي، ويعقد الأسبوع الجاري 4 جلسات أخرى من الأحد حتى الأربعاء.

ويعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا له ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة رجائي عطية، لمناقشة عدد من الملفات المعلنة على جدول الاجتماع.

وتضمن جدول الأعمال المعلن 5 ملفات كالتالي:

ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

ـ النظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة المحامين في كل النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

 

القاهرة الجديدة نقابة المحامين اتحاد عمال مصر محكمة النقض قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية القاهرة الكبرى رجائي عطية إجراءات التقاضي

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