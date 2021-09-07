مصمم أزياء: الفستان الأبيض يناسب كافة ألوان البشرة

يلجأ العديد من الفنانات إلى اللون الأبيض خلال عقد القران الخاص بهم أو في حفلات الخطوبة وما شابه من مناسبات عدة يحرصن على الظهور بأفضل "لوك" ومن بعدهم أصبح ارتداء الفستان الأبيض موضة الصيف 2021 ومن بعده الخريف وفي هذه السطور نرصد أبرز الفنانات اللواتي اخترن الفستان الأبيض في مناسباتهم الخاصة.

الفنانة ريم سامي

ارتدت الفنانة ريم سامي الفستان الأبيض في حفل خطوبتها على طارق هيمن رجل الأعمال وأقاموا حفلة في الساحل الشمالي، بشكل مميز بحضور العديد من الفنانين واستمر الحفل يومين متتاليين.

الفستان الأبيض

كما كان الفستان مميز ومبهج للغاية بالأقمشة المطرزة ، وزاد من جمال ريم سامي .

الفستان الأبيض

هاجر أحمد

تميزت بأناقتها وإطلالتها المبهرة في عقد قرانها بتصميم فستانها الأبيض غير التقليدي، ولكن كان مثيرًا للجمال والرقة وهذا الاختلاف ميزها للغاية بالمقارنة بغيرها.

الفستان الأبيض

بسنت شوقي

أطلت بسنت شوقي بفستانها الأبيض في عقد قرانها الذي تميز بصنعه من القماش الشفاف، واختلف الفستان كونه موديل قصير ويناسب متوسطي الطول.

كارولين عزمي

أبهرت الجميع بارتدائها الفستان الأبيض في حفل خطوبتها الذي كان يتميز بالأناقة والجمال، واختيارها لهذا التصميم مما أوضح مدى جمالها وذوقها الراقي.

الفستان الأبيض

علياء بسيوني

ظهرت علياء بسيوني بالفستان الأبيض في عقد فكان بسيط سمبل لايوجد به أي تطريز وكان قصير لكن كان مبهج وفي قمة الرقة.

تواصلنا مع مصمم الأزياء بهيج حسين الذي أكد أنه لا يشترط ارتداء الفستان الأبيض في يوم الزفاف فقط كانت تلك عادات وتقاليد قديمة؛ لكن تطور عالم الأزياء والموضة، وأن اللون الأبيض مناسب لجميع المناسبات فيظهر جمال الفتاة بالطبع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن يوجد من يكتفي بعقد قران فقط؛ فيستغلون هذه الفرصة بارتدائهن الفستان الأبيض لكي يُشبع رغباتهن.

الفستان الأبيض

الفستان الأبيض يناسب صاحبات البشرة السمراء

وتابع مصمم الأزياء بهيج حسين أن الفستان الأبيض يناسب جميع ألوان البشرة أنما من يحدد جمال العروسة يعتمد على اختيارها للماكياج وفورمة شعرها، فهذا جميعه يتكامل مع بعضه البعض للحصول على إطلالة متكاملة.