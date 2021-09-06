بريطانيا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين حالة ونحو 133.5 ألف وفاة

سجّلت بريطانيا، الاثنين، 41192 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليتجاوز عدد الحالات المؤكدة مستوى 7 ملايين.

أفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41192، مقارنة مع 37578 السبت و37011 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.019 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 45 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 120 السبت و68 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133274 شخصا، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، أن الحكومة خصصت 5.4 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في تغطية تكاليف هيئة الصحة الوطنية والحد من تراكم قوائم المرضى التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

أضاف جونسون، في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "هيئة الصحة الوطنية وقفت بجانبنا خلال الجائحة، لكن علاج مرضى كوفيد- 19 تسبب في تراكمات ضخمة".

أشار جونسون إلى أن "هذا التمويل سيذهب مباشرة إلى الجبهة الأمامية، لتزويد المزيد من المرضى بالعلاج الذي يحتاجونه لكن لا يتلقونه بسرعة كافية".

في فنلندا، أعلنت الحكومة اليوم أنها ستُنهي القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عندما تصل إلى نسبة تلقيح 80% من المُقيمين في البلاد ممن تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

وبعد اجتماع للحكومة حول استراتيجية مواجهة كورونا، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين- حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- "هدفنا هو فتح المجتمع وإبقاؤه مفتوحًا".

أضافت مارين أن تقدم تغطية التطعيم (للمواطنين) هو مفتاحنا لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة تتوقع بلوغ هدفها بحلول شهر أكتوبر المقبل.