الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أستاذ لغة صينية: لا توجد لدينا سياسات ثقافية خاصة بالترجمة

خلال فعاليات منتدى
خلال فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

قال الدكتور محسن فرجانى، المدرس بقسم اللغة الصينية بألسن عين شمس، إنه لا توجد سياسات ثقافية خاصة بالترجمة فى مصر إلى اليوم فى ظل التبعية للمشروع الثقافى الغربي.

أضاف فرجاني، خلال فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "مترجمون شباب.. تجارب واعدة"، أنه يطالب بأن يكون هناك مشروع للتفرغ خاص بالترجمة أو إحياء المشروع مرة أخرى فى حال إذا كان موجود من قبل.

تحدث في المنتدى عدد من المترجمين الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم والعقبات التي تقف في طريقهم، من أجل أن تتضافر الجهود لخلق جيل من المترجمين الواعدين. 

كما تحدث في المنتدى د.علا عادل، المستشار الثقافى المصرى بالنمسا، المشرفة على ترجمة كتاب "فنان الجوع"، د. محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والمشرف على كتاب شمس الليل، كما تشارك برسالة من روما د. أماني فوزي حبشي أستاذ اللغة الإيطالية والمشرفة على ترجمة كتاب "نصوص من المسرح الإيطالي المعاصر"، يتحدث أيضا د. أنور إبراهيم رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي السلسلة التي أتاحت الفرصة للنشر لشباب المترجمين.

أدار المنتدى الصحفي طارق الطاهر، بحضور د. كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والكاتب الصحفي الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب جمال المراغي مدير تحرير السلسلة آفاق عالمية، وعدد من المترجمين الشباب والصحفيين والإعلاميين.

وانطلقت أولى فعاليات منتدى الثقافة والإبداع في ديسمبر الماضي، وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان " نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، وتحدث فيها كل من الأساتذة: محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، وأدارها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى.

دكتور محسن فرجاني طارق الطاهر سلسلة أفاق الترجمة مركز الابداع الفني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

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