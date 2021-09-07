الفصام عند الأطفال.. علامات تحذر من المرض فى مرحلة الطفولة

من النادر جداً ظهور أعراض الفصام قبل سن 12، فهو أقل من واحد على ستين كما هو شائع عند البالغين، لكن إدراك علامات الإنذار المبكر لا يزال هاما لغرض طلب الرعاية في أسرع وقت ممكن.

فيما يلي بعض العلامات المبكرة واللاحقة لمرض انفصام الشخصية في مرحلة الطفولة التي يجب مراقبتها، وفقًا لما ذكره موقع " health central" الطبي.

«الزحف أو المشي المتأخر»

تعتبر اضطرابات الزحف والمشي مصدر قلق لأنها يمكن أن تشير إلى العديد من الحالات المحتملة بما في ذلك التوحد والشلل الدماغي والفصام.

يحدث الزحف عادة ما بين ستة وعشرة أشهر بمتوسط ​​عمر ثمانية أشهر، في حين أن قلة الزحف يمكن أن تكون مصدر قلق، إلا أنها ليست بالضرورة علامة سيئة، لأن بعض الأطفال يزحفون متأخرًا أو يتخطون مرحلة الزحف تمامًا.

«تأخر النطق»

يتعلم الأطفال التحدث بمعدلات مختلفة، ولكن إذا لم يتحدث الطفل في غضون عدة أسابيع من متوسط ​​سن الاتصال، ففكر في التحدث إلى طبيب الأطفال.

«سلوكيات حركية غير طبيعية»

يمكن أن تكون السلوكيات الحركية غير الطبيعية مثل التأرجح ورفرفة الذراع علامة تحذير مبكرة لمرض انفصام الشخصية أو اضطراب التوحد، وقد يكون الحماقة المفرطة عند الأطفال الصغار إشارة أيضًا.

«حركات العين غير المركزة»

يمكن أن تكون صعوبة التركيز، خاصة على الأشياء البطيئة علامة تحذير مبكر لمرض الفصام عند الأطفال، فغالبًا ما تكون حركات العين السلسة، والتي تسمح للعينين بمتابعة جسم متحرك عن كثب، ناقصة في الأشخاص المصابين بالفصام والتوحد واضطراب ما بعد الصدمة.

«عادات النوم غير الطبيعية»

يمكن أن يشير النوم المفرط أو الأرق أو اضطرابات النوم الأخرى إلى مرض انفصام الشخصية، حيث يمكن أن يؤدي تدمير الخلايا المنتجة للدوبامين في الجسم إلى مشاكل في النوم يمكن ملاحظتها قبل ظهور أي مشاكل حركية أخرى.

«اضطراب المشاعر»

يعبر بعض الأشخاص المصابين بالفصام عن مشاعر غير مناسبة للموقف، فعلى سبيل المثال، الضحك في المناسبات الرسمية، أو الابتسام عند التوبيخ، أو إظهار مشاعر الغضب أو القلق غير المبررة.

«أداء مدرسي ضعيف»

قد يكون ضعف الأداء في المدرسة من أولى علامات الفصام، حيث تبدأ تشوهات الدماغ الكامنة في إظهار نفسها في عدم القدرة على التعلم وتنظيم الأفكار، لذا يجب معالجة تدهور الأداء المدرسي في وقت مبكر من أجل التعامل بسرعة مع أي مشاكل صحية محتملة.