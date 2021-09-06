النيابة تطلب التحريات حول حريق شركة دعاية وإعلان بالعجوزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول مصرع موظف إثر حريق نشب داخل شركة دعاية وإعلان.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، وحصر الخسائر المادية.

كما صرحت بدفن جثة المتوفى واستعلمت عن الحالة الصحية لـ٣ كانوا محتجزين داخل الشركة وقت الحريق تمهيدا لسؤالهم.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب داخل الشركة والتهم محتوياتها بالكامل وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

البداية بتلقى الرائد محمد محمد محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق، معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة، مدعوما بقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار تنسيقاً والجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بذات الشركة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، واخماده ومنع امتداده إلى باقى وحدات العقار ، وإنقاذ عدد 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة "موظف بالشركة" إثر إصابته باختناق.

بسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.