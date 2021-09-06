الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرئاسى الليبى» يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

ليبيا
ليبيا

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن المجلس الرئاسي مجتمعاً كقائد أعلى للجيش الليبي، على جميع الأطراف التي كانت جزءًا من الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي - في تصريح اليوم الإثنين، حسبما أفادت بوابة أفريقيا - إلى تجنب أى تحشيد مسلح أو استفزاز، مشيرة إلى ما جاء في بيان القائد الأعلى للجيش، بشأن تكليف المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق شامل في أسباب ومسئولية هذه الاشتباكات التي عرضت حياة وممتلكات المواطنين للخطر، مؤكدة أنه بناء على ما سينتج من تحقيقات المدعي العسكري، سيتخذ المجلس قراراته بخصوص المسئولين، وأن أي طرف سيحاول زعزعة استقرار أمن العاصمة ستُتخذ في حقه الإجراءات الرادعة، سواء بحل الجسم أو تغيير الآمرين.

وعلى صعيد آخر.. رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق سراح 8 محتجزين من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

وأشارت البعثة - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - نقلتها قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين - إلى "أنه جرت مراسم الإفراج عند البوابة 50 غرب سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية والأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز واعتباره جزءا من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت بإطلاق جميع المحتجزين؛ بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

وفي سياق اخر.. أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 20 حالة وفاة و1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 316 ألفا و797 إصابات.

وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4343 وفاة، مقابل تعافي 229 ألفا و195 حالة، بعد أن تعافي أمس 1902 مصابا من الفيروس.

وكان المركز أعلن، أمس، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يشرف عليها المركز وكذلك تطعيم العاملين داخل المؤسسات العامة في كل أنحاء البلاد.

طرابلس الرئاسي الليبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

بعد إعلان المرحلة الثانية.. ما هي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

ماجد حبته

جريمة اختطاف جديدة!

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟