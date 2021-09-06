«الرئاسى الليبى» يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن المجلس الرئاسي مجتمعاً كقائد أعلى للجيش الليبي، على جميع الأطراف التي كانت جزءًا من الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي - في تصريح اليوم الإثنين، حسبما أفادت بوابة أفريقيا - إلى تجنب أى تحشيد مسلح أو استفزاز، مشيرة إلى ما جاء في بيان القائد الأعلى للجيش، بشأن تكليف المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق شامل في أسباب ومسئولية هذه الاشتباكات التي عرضت حياة وممتلكات المواطنين للخطر، مؤكدة أنه بناء على ما سينتج من تحقيقات المدعي العسكري، سيتخذ المجلس قراراته بخصوص المسئولين، وأن أي طرف سيحاول زعزعة استقرار أمن العاصمة ستُتخذ في حقه الإجراءات الرادعة، سواء بحل الجسم أو تغيير الآمرين.

وعلى صعيد آخر.. رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق سراح 8 محتجزين من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

وأشارت البعثة - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - نقلتها قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين - إلى "أنه جرت مراسم الإفراج عند البوابة 50 غرب سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية والأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز واعتباره جزءا من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت بإطلاق جميع المحتجزين؛ بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

وفي سياق اخر.. أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 20 حالة وفاة و1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 316 ألفا و797 إصابات.

وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4343 وفاة، مقابل تعافي 229 ألفا و195 حالة، بعد أن تعافي أمس 1902 مصابا من الفيروس.

وكان المركز أعلن، أمس، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يشرف عليها المركز وكذلك تطعيم العاملين داخل المؤسسات العامة في كل أنحاء البلاد.