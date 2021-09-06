الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله شوضه

استقبل اليوم، القاضي عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور  محمد عمر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس محمود عوني رئيس قطاع المشروعات بالجامعة، وذلك في حضور القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية بالمحكمة، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام .

وتناول اللقاء بحث بروتوكول تعاون بين إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمزمع توقيعه بين إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والجامعة مع بدء العام القضائي الجديد .

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الجامعة رئيس محكمة النقض  درع الجامعة، والتى مر على إنشائها ٢٥ عاما.

رئيس محكمة النقض رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برتوكول تعاون بدء العام القضائي الجديد

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