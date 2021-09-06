رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

استقبل اليوم، القاضي عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد عمر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس محمود عوني رئيس قطاع المشروعات بالجامعة، وذلك في حضور القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية بالمحكمة، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام .

وتناول اللقاء بحث بروتوكول تعاون بين إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمزمع توقيعه بين إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والجامعة مع بدء العام القضائي الجديد .

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الجامعة رئيس محكمة النقض درع الجامعة، والتى مر على إنشائها ٢٥ عاما.