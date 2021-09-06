الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسن أبوالروس وزوجته فى ضيافة منى الشاذلى «صور»

حسن أبو الروس وزوجته
حسن أبو الروس وزوجته

يحل الفنان حسن أبوالروس وزوجته غادة والي مصممة الجرافيك المعروفة، ضيفين على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

حسن أبو الروس وزوجته 

خلال اللقاء، يكشف أحدث عروسين في الوسط الفني كواليس خاصة عن حفل زفافهما الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقامته داخل أحد الملاهي الشهيرة في القاهرة، وموقف الأهل وأصدقائهما المقربين من ذلك. 

كما تتحدث العروس عن بداية معرفتها بحسن، وكيف كانت تستغرب من أفعاله في بداية تعارفهما. على صعيد آخر، تتضمن حلقة الخميس فقرة مع ٤ من أطباء جامعة أسيوط، بعد نجاحهم في تطوير إجراء عمليات القلب في مصر. 

حسن أبو الروس وزوجته 

وأطلق حسن أبوالروس أغنية حفل زفافه "كل الناس" مع فريق الصواريخ بعد انتشارها بشكل كبير عبر تطبيق تيك توك فى شكل فيديو كليب، ولكن بفكرة غريبة والاستعانة بمقاطع مستخدمى تيك توك اللذين قاموا بتصويرها ونشرها على التطبيق.

احتفل الفنان حسن أبوالروس منذ شهرين بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب في أحد الملاهي وحضر زفاف مدينة الملاهي عدد من الفنانين والمشاهير من بينهم المخرجة كاملة أبوذكري، والفنانة بشرى، والفنان باسم سمرة، وأحمد بهاء مغني فريق شارموفرز، والفنان عمر السعيد، والإعلامية منى الشاذلى.

حسن أبو الروس وزوجته 

شارك حسن أبوالروس بالتمثيل في العديد من الأفلام مثل فيلم "قبل زحمة الصيف" وفيلم "من ضهر راجل" و"الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشارك فى العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل "مهرجان أفبنيون"، هي مصممة جرافيك مصرية من مواليد عام "1990", تخرجت في قسم تصميم الجرافيك بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2011، والتحقت بعد ذلك بجامعة فلورنسا بإيطاليا، وغادة والي متخصصة في تصميم الخطوط والعلامات التجارية.

مواقع التواصل حفل زفاف معكم التواصل الاجتماعي برنامج معكم تطبيق تيك توك قناة cbc الماء والخضرة والوجة الحسن غادة والي مصممة الجرافيك الإعلامية منى الشاذلي

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