الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب «التنسيقية» يشارك في اجتماع «حقوق الإنسان» بمنظمة الهجرة الدولية

اجتماع لجنة حقوق
اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، ظهر اليوم الاثنين، لوران دى بوك - رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب، لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

واستعرضت اللجنة جهود الدولة المصرية فى التصدى للهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، وما تبذله الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من جهود كبيرة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة والنهوض بالاقتصاد، وإقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التى تستهدف إحداث طفرة ونقلة تنموية كبيرة فى القرى.

وشددت اللجنة على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر، مؤكدة أن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ما يقرب من 6.3 مليون مهاجر أو يزيد قليلا، ولكنه لا يصل للأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن العدد يصل إلى ما يقرب من 20 مليون.

من جانبه، قال لوران دى بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة خلال الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس النواب، إن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة فى هذا الأمر.

وأشار إلي أن مصر تقود المنطقة فى هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنئا الحكومة والبرلمان بما أنجزوه فى هذا الصدد.

حقوق الانسان مجلس النواب النائب محمد تيسير مطر منظمة الهجرة الدولية الهجرة غير الشرعية اللجنة

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