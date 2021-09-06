تفاصيل برنامج حفل عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بمسرح النافورة

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز حفلًا فى الثامنة مساء الجمعة 10 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وأعدت نسمة برنامجًا فنيًا متميزًا يضم باقة من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا ومنها البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، انا كل ماقول التوبة، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات، مامبو، سهر الليالى وسواى.



شروط دخول حفل نسمة عبدالعزيز بدار الأوبرا

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.

آخر حفلات نسمة عبدالعزيز الغنائية

وكانت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز قد أحيت الأيام الماضية حفلين موسيقيين الأول كان في يوم الإثنين الماضي 30 أغسطس ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وسط حضور جماهيري كبير.

كما أحيت يوم الإثنين الماضي 3 سبتمبر حفلها الموسيقي الثاني، وذلك على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية بمصاحبة فرقتها الخاصة.

يذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة، وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاء بأميرة الإيقاع نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.