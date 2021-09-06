أول تعليق لوزير الداخلية السعودي عقب اجتماعه مع أمير قطر

قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن زيارته الأخيرة لدولة قطر جاءت بناءً على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التنسيق الأمني بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وكتب الوزير السعودي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- قمت بزيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة تشرفت خلالها بنقل تحيات القيادة لسمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، واستعرضت مع سموه الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك».

وأضاف: «عقدت جلسة مباحثات رسمية مع أخي العزيز معالي الشيخ خالد بن خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحثنا فيها سبل تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ودفع التعاون نحو ما يحقق تطلعات القيادة في بلدينا».

وتابع قائلًا: «كما سعدت بزيارة مركز القيادة الوطني بدولة قطر NCC، واطلعت على ما يقوم به من مهام وما يضمه من تجهيزات.. أقدم لمعالي أخي الشيخ خالد بن خليفة الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي

وفي وقتٍ سابق، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم الإثنين، وزير الداخلية السعودي، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الحالية للدوحة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وخلال زيارته للدوحة، قام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بزيارة لمركز القيادة الوطني Ncc بدولة قطر، واطلع على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي، عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات، كما اطلع على استعدادات المركز لتأمين بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ونوه وزير الداخلية السعودي، في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.