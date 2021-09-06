أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي في الدوحة (صور)

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم الإثنين، وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الحالية للدوحة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أمير قطر، وتمنياتهما لدولة قطر حكومة وشعبًا دوام الرقي والازدهار.

أمير قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وحضر الاستقبال الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري.

من جانبه، حمَّل أمير قطر، الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي المزيد من النماء والرفعة.

وزير الداخلية السعودي يصل قطر

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، وصل وزيرالداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

أمير قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وأقام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، مأدبة عشاء تكريمًا لوزير الداخلية السعودي والوفد المرافق بقصر المرمر في قطر، وحضر المأدبة عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

أمير قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

وخلال زيارته للدوحة، قام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بزيارة لمركز القيادة الوطني Ncc بدولة قطر، واطلع على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي، عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات، كما اطلع على استعدادات المركز لتأمين بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ونوه وزير الداخلية السعودي، في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.