الإسهال أثناء الحمل.. أعراضه وأسبابه وطرق علاجه
مشاكل الجهاز الهضمي أثناء الحمل شائعة جدًا، أبرزها الإسهال والإمساك ويحدثان في حوالي ثلث النساء الحوامل.
ونرصد بحسب موقع momjunction أعراض الإسهال وأسبابه والعلاج أثناء الحمل؛ كالتالي:
والإسهال هو وجود ثلاث حركات أمعاء رخوة أو أكثر خلال اليوم والتي قد تكون أو لا تكون مصحوبة بتقلصات في المعدة.
أعراض الإسهال للحامل
- المغص
- وجع بطن
- الانتفاخ
- غثيان
- الرغبة المستمرة في التبرز
- التقيؤ
- ضعف
- فقدان الشهية
أسباب الإسهال أثناء الحمل
- قد تؤدي المستويات المرتفعة من البروستاجلاندين إلى الإسهال قد تتسبب بعض الهرمونات في إبطاء عملية الهضم ، مما يؤدي إلى الإسهال تدريجياً
- تقوم بعض النساء بإجراء تغييرات جذرية في نظامهن الغذائي بمجرد أن يعرفن أنهن حوامل، قد تؤدي هذه التغييرات الغذائية المفاجئة إلى حساسية الجهاز الهضمي ، مما يسبب الإسهال، يظهر هذا بشكل أكثر شيوعًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
- الإفراط في تناول الوجبات السريعة بسبب الرغبة الشديدة المرتبطة بالحمل قد يسبب الإسهال.
- تتعرض العديد من النساء للتوتر فيما يتعلق برفاهية الطفل أثناء الحمل، يمكن أن يكون الإجهاد عاملاً مؤهلاً للإسهال أثناء الحمل.
- تنصح بعض النساء بالراحة في الفراش أثناء الحمل لأسباب طبية معينة. قد يؤدي نمط الحياة الخامل إلى ضعف الجهاز الهضمي ، مما يسبب الإسهال في نهاية المطاف.
- تصاب بعض النساء بالإسهال بسبب فيتامينات ما قبل الولادة، يمكنك تغيير ماركة الفيتامينات ومعرفة ما إذا كانت تساعد.
- الحموضة المعوية شائعة في الحمل ، خاصةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى. قد يصف الأطباء بعض مضادات الحموضة لمساعدتك. قد يسبب المغنيسيوم في مضادات الحموضة هذه الإسهال لدى بعض النساء.
- تسبب بعض الأطعمة حساسية في الجهاز الهضمي، حتى لو كانت هذه العناصر جيدة التحمل قبل الحمل ، فقد تسبب اضطرابًا في المعدة أثناء الحمل.
علاجات الإسهال أثناء الحمل
- الترطيب: شرب كمية كافية من الماء ومحاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم لتعويض السوائل المفقودة والإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمعادن.
- النظام الغذائي: تناول نظامًا غذائيًا صحيًا متوازنًا يحتوي على الكمية المناسبة من الألياف للمساعدة على الهضم السليم.
حدد الأطعمة التي قد تجعل الإسهال أسوأ وتجنبها.
تجنب ماء الصنبور وطعام الشارع عند السفر.
- التمارين: حاول تضمين بعض التمارين في روتينك. حددي شدة التمرين تحت إشراف طبيب التوليد.
تعمل التمارين على تحسين تدفق الدم إلى جميع الأعضاء.
- الأدوية: إذا لم يتم حل الإسهال من تلقاء نفسه، فقد يصف الطبيب بعض الأدوية له.