النقل والزراعة الأبرز.. خريطة القطاعات الأعلى جذبا للاستثمارات

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مساهمة القطاعات في إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق عليه.

وجاء قطاعي النقل والتخزين والزراعة بين القطاعات الأعلى جذبًا للاستثمارات، بينما تذيل القائمة قطاع المطاعم والفنادق والوساطة المالية والتأمين.



واستحوذ قطاع النقل والتخزين على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنسبة 18% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 12.1 % خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، يليها قطاع صناعات تحويلية أخرى 8.1% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 10.6% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، ثم قطاع الزراعة بنسبة 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 5.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، قطاع الكهرباء باستثمارات بلغت نسبتها 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 10.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.



وبلغت نسبة مساهمة قطاع الصرف الصحي 6.2% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 2.7% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، والتشييد والبناء بنسبة 5.5% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 4.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما بلغت نسبة مساهمة بقطاع خدمات التعليم 5% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 3.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وخدمات الصحة 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 مقابل 3% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.



بينما تذيل القائمة قطاعات الوساطة المالية والتأمينات بنسبة 0% من إجمالى الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2020-2021 مقابل 0.1% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وقطاع مطاعم وفنادق بنسبة 0.2% من إجمالى الاستثمارات خلال الربع الثالث من عام 2020-2021 بدون تغيير عن الربع المناظر من العام السابق عليه.