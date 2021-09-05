تجديد حبس متهمين بحيازة 3 كيلو استروكس بالقاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس 3 بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات أكدت لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قيام ثلاثة بترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطهم حال تواجدهما داخل منزل أحدهم وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.