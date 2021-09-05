الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بحيازة 3 كيلو استروكس بالقاهرة الجديدة

استروكس
استروكس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس 3 بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع  بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات أكدت لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قيام ثلاثة بترويج كمية من المواد المخدرة  بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطهم حال تواجدهما داخل منزل أحدهم وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

حبس القاهرة الجديدة مخدرات التجمع نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

غناء وعتاب وتجاهل.. لماذا تدهورت علاقة شيكابالا بمحمد منير؟

«خفّفوا العقوبة ودى قصة الفلاشة».. حسن شاكوش يعتذر للجمهور و«الموسيقيين» (فيديو)

الرئيس السيسى يهنئ الرئيس الإسرائيلى هاتفيا بمناسبة توليه منصبه الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلى بشأن القدس