الإعدام لـ8 أجانب ومصريين لجلبهم طنين هيروين في البحر الأحمر

أصدرت اليوم محكمة الجنايات بمحافظة البحر الأحمر، حكمها في قضية الهيروين الكبرى المتهم فيها ٨ متهمين أجانب، بينهم ٧ باكستانيين ومتهم إيراني و٢ مصريين في اتهامهم بجلب أكثر من ٢ طن هيروين بالبحر الأحمر، تقدر قيمتها ٢ مليار وخمسون مليون جنيه على متن إحدى السفن وذلك بالاعدام شنقا بعد أن تلقت المحكمة موافقة فضيلة المفتي في الرأي الشرعي في اعدام المتهمين شنقا.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر ورصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا «مخدرات، سلاح» – 7 آخرون يحملون جنسيتي باكستان وإيران، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.. وذلك على النحو التالى: عدد (1900) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما). عدد (99) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها (99 كيلو جراما). مبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيرانى، 3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أمريكيا). عدد (4) هواتف محمولة.

وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2.050.000.000) مليارين وخمسين مليون جنيه.