وزير الخارجية القطرى يلتقى نظيره الإيطالى ويبحثان الأوضاع فى أفغانستان

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور الدوحة حاليًا.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة الأوضاع الإنسانية وآخر التطورات الميدانية بشقيها الأمني والسياسي في أفغانستان، بالإضافة إلى سبل التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب.

وتوجه وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، بالشكر لدولة قطر، على المساعدة التي قدمتها لإيطاليا في عمليات إجلاء مواطنيها من أفغانستان.

وزير التجارة يلتقي «دي مايو»

وخلال زيارته الدوحة، التقى «دي مايو»، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأأنباء القطرية «قنا» بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يقارب 2.16 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، لتصبح إيطاليا ثامن أكبر شريك تجاري لدولة قطر.

لقاء قطري إيطالي

وفي وقتٍ سابق، استقبل أمير قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم الأحد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته دولة قطر.

وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما الوضع في أفغانستان.

وفي هذا الشأن، أعرب وزير الشئون الخارجية الإيطالي، عن شكر وتقدير الجمهورية الإيطالية للأمير تميم بن حمد آل ثاني، على دور دولة قطر وجهودها في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإيطاليين من أفغانستان.

وزير التجارة القطري يجتمع مع وزير خارجية إيطاليا