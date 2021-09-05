السعودية تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 545 ألفًا و243 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 219 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 534 ألفًا و062 حالة.

وسجَّلت السعودية 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.579 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 2.602 حالة، من بينها 723 حالات حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 37.834.007 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر، وفق آلية مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" داخل المملكة، بلغ 38 مليون جرعة، فيما بلغ عدد من استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

وأضاف المتحدث باسم "الصحة السعودية" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا داخل المملكة: "المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات "كوفيد-19" والحد من كوفيد طويل الأمد.