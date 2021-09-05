الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرة مساعدات قطرية تصل مطار كابول في أفغانستان (صور)

مساعدات قطرية
مساعدات قطرية

وصلت طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري إلى مطار كابول الدولي في أفغانستان.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، احتوت الشحنة على 26 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية.

مساعدات قطرية
مساعدات قطرية

وكانت دولة قطر قد أرسلت أمس، طائرة تحمل مساعدات إنسانية إلى مطار كابول احتوت على 17 طنًا من المواد الطبية والغذائية في إطار دعمها المتواصل للشعب الأفغاني.

وسيط حيادي

وفي وقتٍ سابق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استمرار جهود قطر كوسيط حيادي لتعزيز التوافق الدولي حول أفغانستان، واستمرار تعاونها وتشاورها مع جميع الدول الحليفة والصديقة لضمان مصلحة أفغانستان وشعبها. 

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مساعدات قطرية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية القطري، الخميس الماضي، مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني دومينيك راب، الذي زار قطر مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية.

وشدد وزير الخارجية القطري، على أهمية توحيد الجهود للتأكيد على حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة، وتوفير حرية التنقل، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضمان ألا تكون أفغانستان- مستقبلا- عاملا في عدم استقرار المنطقة.

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وفيما يخص إعادة تشغيل مطار كابول ودور قطر في هذا الجانب، قال الوزير القطري، إن عملية التقييم لا تزال مستمرة، ومن المبكر اتخاذ قرار مناسب في الوقت الراهن، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشر واضح فيما يتعلق بجاهزية المطار.

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مساعدات قطرية

وصرح قائلًا: "لا نزال حاليًا في طور التقييم لنرى إن كانت مساعدة قطر ستحدث فرقًا وتسرع في إعادة تشغيل المطار، ولكن ليس هناك اتفاق حول كيفية إجراء هذه العملية وهذه العملية لا تزال قيد النقاش".

وأضاف: "نحن نتواصل مع طالبان من أجل رصد الثغرات وتبيان المخاطر لإعادة تشغيل المطار، ونحن متفائلون بأننا سنتمكن من إعادة تشغيله في أسرع وقت ممكن".

طائرة قطرية مساعدات إنسانية مطار كابول الدولي وزارة الخارجية القطرية أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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