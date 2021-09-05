الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خروج أول جثمان من مشرحة السويس من بين ضحايا أتوبيس شرم الشيخ

خروج أول جثمان من
خروج أول جثمان من مشرحة السويس

صرحت نيابة السويس، ظهر اليوم، بدفن متوفى حادث انقلاب أتوبيس شرم الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وبدأ إخراج الجثامين من ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس، تمهيدًا لتسليمهم لذويهم لتولي دفنهم.

 

وشهد محيط مشرحة السويس، توافدًا من أهالي وأصدقاء المتوفين منذ انتشار خبر وفاة 10 اشخاص وإصابة 38 إثر انقلاب أتوبيس كان يقلهم من شرم الشيخ للقاهرة مرورا بالسويس.

 

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، إن جميع مصابي الحادث تلقوا العلاج داخل السويس وإن عدد المتوفين ارتفع لـ12 وتوقف عند هذا الرقم منذ الثانية من صباح اليوم.

 

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السويس قد تداولوا منشورات تدعو المواطنين للتبرع بالدم فور انتشار أنباء عن مصرع 10 وإصابة 38 من ركاب أتوبيس أثناء مروره بالقرب من مدخل المحافظة السويس، قادماً من شرم الشيخ متجها للقاهرة.

 

ووجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس هيئة الإسعاف في السويس، 30 سيارة إسعاف لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

 

وشهد بنك الدم في السويس، إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف الأعمار، للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ مصابي الحادث.

السويس شرم الشيخ القاهرة المشرحة حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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