الحكومة الألبانية الجديدة أكثر حكومات العالم هيمنة من النساء

أعلن رئيس الوزراء الألباني عن تعيين مجلس وزراء جديد يتألف من 16 وزيرًا من بينهم 12 سيدة ، وذلك مع بداية فترة ولايته الثالثة في منصبه .

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية أن 70 في المئة من أعضاء الحكومة الألبانية الجديدة من النساء، مما يجعلها أكثر الحكومات التي تهيمن عليها النساء في العالم .

وتشمل الوزارات النسوية الجديدة تحت رئاسة راما في الحكومة الألبانية، وزارة المالية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة البنية التحتية والطاقة ووزارة الصحة .

وكانت أكثر الحكومات التي تهيمن عليها النساء في العالم توجد في الحكومة الإسبانية،حيث كان ثلثا الوزراء هناك من النساء، تليها فنلندا، التي يبلغ عدد الوزيرات بها 61 في المئة من إجمالي الوزراء بالحكومة، وذلك وفقًا لبيانات الأمم المتحدة التي جمعتها في بداية عام 2020 .

وكانت حكومة راما السابقة واحدة من 14 وزارة فقط على مستوى العالم حيث تشغل النساء أكثر من 50 في المئة من المناصب بها.

يذكر أن هناك عدد متزايد من النساء في المناصب العليا في الحكومات الأوروبية الناشئة، وقد وصل العديد منهن إلى السلطة من خلال إصلاحات قوية وبرامج مكافحة الفساد، ومع ذلك، فإن مشاركة المرأة بشكل عام في الحكومات والبرلمانات في جميع أنحاء أوروبا الشرقية لا تزال متخلفة عن أوروبا الغربية .

وعلي صعيد اخر.. أعلنت وزارة الصحة في ألبانيا، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة إلى 145 ألفا و333 حالة.

ونقلت صحيفة “إكزيت" الألبانية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 3 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 2495.

وأضافت أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 133 الفا و 332 حالة بعد تسجيل 207 حالات جديدة، بينما يوجد 9506 حالات نشطة.