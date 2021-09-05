رئيس مركز سيوة يناقش جهود المكافحة والتحصين من أمراض الثروة الحيوانية

عقد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، اجتماعا مع الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وعدد من مربي الأغنام والأبقار بالواحة.

وناقش رئيس مدينة سيوة أهم أمراض الثروة الحيوانية وكيفية التعرف عليها والمكافحة والتحصين، مع استمرار دعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتنمية الثروة الحيوانية بكافة مناطق المحافظة، مؤكدا على أن الاجتماع يأتي على هامش أعمال القافلة الطبية البيطرية المتواجدة حالياً بسيوة والتي تنفذ أنشطتها منذ أمس وتستمر حتى غدا الإثنين .

جاء ذلك استمراراً لجهود تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بمحافظة مطروح، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تفقد أعمال القافلة الطبية البيطرية المجانية بسيوة

وكان رئيس مركز ومدينة سيوة، أمس السبت، قد تفقد أعمال القافلة الطبية البيطرية المجانية بسيوة والتي تستمر خلال الفترة من 4 وحتى 6 سبتمبر الجاري بحضور الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، والدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث تناسليات الهرم، ومسؤولي الإدارة البيطرية بسيوة.

ووجه بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع وصول أعمال القافلة إلى أقصى المناطق المستهدفة، و إعلام المربين بها لتحقيق أقصى استفادة من أعمال القافلة البيطرية.

وأكد "عبد الغني" على أن القافلة تقدم جميع خدماتها بالمجان، كما أنها تفحص أسباب التخلفات التناسلية باستخدام أحدث الأجهزة، وكذلك تطبيق التلقيح الصناعي وتحصين الحيوانات بإستخدام التحصينات اللازمة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين وعقد الندوات الإرشادية للمربين على هامش أعمال القافلة.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة مطروح فى الحفاظ على الثروة الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح ومعهد بحوث تناسليات الهرم، و استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.