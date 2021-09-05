إسرائيل تسجل 9749 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم تشخيص إصابة 9749 شخصًا بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات النشطة في البلاد إلى 90766 حالة.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزارة قولها في بيان صحفي إنه في جميع أنحاء إسرائيل، تم نقل 1087 مريضا بفيروس كورونا إلى المستشفى، منهم 677 في حالة خطيرة و 208 في حالة حرجة.



وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي ارتفع إلى 157 من 143 أمس.



وانخفض معدل الفحوصات الإيجابية من 8.43٪ يوم الخميس إلى 6.91٪ يوم الجمعة.



وأودت جائحة الفيروس التاجي في إسرائيل بحياة 7154 شخصا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.