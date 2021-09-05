أحمد الشامى بعد أول حلقة من «بيت عز»: «البداية حلوة لسه التقيل جاى»

مع بداية عرض أولى حلقات حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا 2"، عبر شاشة DMC، أعرب الفنان أحمد الشامي، الذي يجسد شخصية (وائل) وهو مدير الشركة التي تعمل فيها الفنانة سهر الصايغ، وباقي فريق العمل، عن سعادته بمشاركته في عمل يناقش قضية مهمة في المجتمع.



وأكد شامي في تصريحات صحفية، أن ترشيحه للعمل كان من خلال شركة الإنتاج ومخرج ومؤلف العمل، وتابع أن الدور لفت انتباهه بسبب التفاصيل البسيطة التي يتضمنها، وهي شخصية مختلفة عليه كُليًا ولم يٌقدمها من قبل وهي فكرة الشر المُطلق والشخص الشرير والذي قد يفعل أي شئ كي يصل لأهدافه.



وأضاف شامي: "البداية حلوة، لسه التقيل جاي.. وائل هيبهركم ويفاجئكم"، مُشيرًا إلى أن شخصية وائل سوف تخلق حالة من الجدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه مُتحمس لمتابعة ردود الأفعال خلال الحلقات القادمة.



وكان شامي قد شارك جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه، “انتظروني في اولى حكايات إلا أنا في الموسم التاني.. بيت عز، ابتداءً من 4 سبتمبر على قنوات dmc وdmc دراما وعلى منصة ”Watchit".



بيت عز، أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل ".إلا أنا" وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلي.



المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.