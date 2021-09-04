السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنجح في تنفيذ 2 مليون حكم قضائي خلال شهر

حملات امنية
حملات امنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات مكبرة، لملاحقة الخارجين عن القانون، والمخالفين لقواعد وقوانين المرور، والهاربين من الأحكام، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن تنفيذ 2 مليون و218 ألفًا و274 ألف حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 8894 حكم جناية، من بينها «18 حكم بالإعدام، 426 حكم بالسجن المؤبد»، 680460 حكم جزئى، 129889 حكم مستأنف، 1085602 حكم غرامة، 313429 حكم مخالفة، وتمكنت الحملات من تحرير 799343 مخالفة مرورية متنوعة، وتم رفع «1374 سيارة، 544 دراجة نارية».

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد شنت عدة حملات مكثفة، للتأكد من التزام المواطنين والسائقين، بارتداء الكمامات الواقية، والمحال التجارية بمواعيد الغلق، التي حددتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 30021 قضية تموينية متنوعة، غلق 25741 محل مخالف لقرار الغلق، ضبط 7356 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 45448 أرجيلة «شيشة»، كما تم ضبط 307253 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 305894 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

الحملات وزارة الداخلية الخارجين عن القانون الأجهزة الأمنية قوانين المرور

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وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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