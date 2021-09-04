السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحفيين العرب» يستنكر ما نشرته منظمات إعلامية غربية من اتهامات مضللة ضد دول عربية

الاتحاد العام للصحفيين
الاتحاد العام للصحفيين العرب

أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن استغرابه واستنكاره، بشدة، ما نشرته منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز ومنظمات غربية أخرى من اتهامات مضللة لا أساس لها من الصحة ضد بعض الدول العربية.

وقال الاتحاد، في بيان السبت، إن هذه المنظمات تتهم بعض الحكومات العربية بأنها قامت بالتجسس على هواتف الصحفيين وكذا السياسيين والمعارضين ورؤساء دول ووزراء أجانب عبر برنامج ببيكاسوس الذي تبيعه الشركة الإسرائيلية "NOS"، مشددًا على أن هذه الاتهامات رغم خطورتها لا أساس لها من الصحة، خاصة أنها تتجاوز مسألة التجسس على الصحفيين.

أشار الاتحاد إلى أن الحكومة المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية تزويدها بالأدلة التي تثبت صحة ما نشرته، إلا أن المنظمة رفضت ذلك، كما قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بنفس المسعى لدي المنظمة لكنها لم تتلق أية إجابة .
ورفض الاتحاد العام للصحفيين العرب - بشدة وبكل قوة - ما نشرته منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز والمنظمات الإعلامية الغربية الأخرى من اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ مما يتعارض مع رسالة هذه المنظمات بالعمل على حماية الحريات الصحفية والصحفيين.

الصحفيين العرب العفو الدولية صحفيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها في مقتل «برنس مطروح» لـ 4 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس