خالد الصاوى بالبدلة والنظارة فى فيلم «30 مارس»

يطل الفنان خالد الصاوي على جمهوره بشكل جديد ومختلف وفيه جدية؛ حيث يظهر مرتديا نظارة وبدلة في فيلم (30 مارس)، المقرر عرضه في دور السينما يوم الأربعاء المقبل.

هذا ما كشفه بوستر الفيلم الذي نشره الصاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتضمن صور أبطاله ويجسد الصاوي دور طبيب نفسى يقوم بمساعدة أحمد الفيشاوى الذي يجسد دور مريض نفسى يقع فى العديد من المشاكل بسبب تورطه فى قضية منذ بداية الأحداث.

وأعرب الصاوي عن سعادته بدوره في الفيلم، مشيرا إلى أن قصة الفيلم رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مفاجأة للجمهور لأنه ينتمي إلى نوعية السايكو دراما.

وأضاف أن الفيلم تجمعت فيه كل عوامل النجاح ولذلك تحمس لتجربة العمل لأنها مميزة يقدم فيها دورا مختلفا عما قدمه من قبل، موضحا أنه يختار أعماله بعناية ويحرص على التجديد والتنوع.

وتجرى إحداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض حول بطل لديه مرض نفسى، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله يخوض رحلة لإثبات براءته، وتتصاعد الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم: أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وتأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

يأتي عرض فيلم (30 مارس) في ظل مواصلة الموسم السينمائى الحالى جذب كبار النجوم حيث شهدت السينما المصرية حالة من الانتعاش والرواج خلال الفترة الماضية، ونجحت عدة أفلام في تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر بعد أن بقيت لفترات طويلة معلقة بسبب جائحة كورونا.

وحققت أفلام "العارف" لأحمد عز، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبد العزيز، و"مش أنا" لتامر حسنى، و"الإنس والنمس" لمحمد هنيدي و"أحمد نوتردام" لرامز جلال ، إيرادات بالملايين بشكل فتح شهية المنتجين لطرح أفلامهم تباعا.