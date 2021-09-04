مواعيد عمل البريد المصري في القاهرة والمحافظات

البريد المصري بالقاهرة ..يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن مواعيد عمل البريد المصري بالمحافظات المختلفة ،حيث تتلقي هيئة البريد المصري ما يقرب من 13.9 مليون رسالة بريدية عبر مكاتبها بكل شهر وذلك وفقا لتقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب نحو 111.3 ألف بعثة للبريد السريع، وقد بلغت قيمة المعاش المنصرفة للمواطنين شهريا 6.5 مليار جنيه لعدد 5.7 مليون من المستفيدين عبر مكاتب البريد المصري .

مواعيد عمل البريد المصرى بجميع محافظات مصر

وتقوم الهيئة القومية للبريد بتقديم بمجموعة استثنائية من الخدمات المتنوعة بمختلف المجالات للمواطنين ،فقد تبدأ مواعيد عمل البريد المصري بتوقيت واحد ،حيث تفتح مكاتب البريد أبوابها للمواطنين على مدار الست أيام بالأسبوع منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بينما تفتح بعض المكاتب أبوابها للمواطنين على مدار 5 أيام فقط في الأسبوع بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا في حين تعمل بعض المكاتب بالفترتين الصباحية بدءا من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عصرا والمسائية بدءا من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءا، وذلك رغبة فى تسهيل مصالح المواطنين وتلبية الخدمات كافة التي تؤديها لهم دون تأخير ، كما يتم توزيع المكاتب المسائية وفقا للتوزيع الجغرافي ليغطي المناطق السكنية المحيطة كافة.

مواعيد اجازات مكاتب هيئة البريد المصري

وعن المواعيد الخاصة بإجازات مكاتب هيئة البريد المصري بالقاهرة والمحافظات الأخرى ، فقد يحصل موظفي مكاتب هيئة البريد بمحافظات الجمهورية كافة على الإجازات الرسمية التي قد تمنحها الدولة للعاملين بجميع المناسبات الدينية، القومية، والوطنية ،كما تكون تلك الإجازات مدفوعة الأجر ،لاسيما حصول العاملين على إجازات أسبوعية ثابتة "يوم الجمعة" مثل سائر المؤسسات الحكومية الأخرى ،كما ويحصل المكاتب التي تعمل 5 أيام في الأسبوع على إجازة يوما أخرى وهذا اليوم يختلف وفقا للتوزيع الجغرافي فالبعض يحصل على تلك الإجازة يوم السبت والبعض الآخر يوم الخميس بما لا يضر بمصلحة المواطنين المتعاملين مع مكتب البريد المصري.

الخدمات والادخار وحجم الودائع بهيئة البريد المصري

هيئة البريد المصرية تقدم نحو 90 خدمة متنوعة للجمهور من أبرزها الحوالات البريدية ، صرف المعاشات والمنح الاستثنائية، خدمات وزارة الإسكان الاجتماعي و الطوابع، خدمات المرور، إلي جانب الخدمات الخاصة بتوثيق الشهر العقاري والضرائب العقارية ،كما و تتمتع الهيئة بثقة كبيرة من قبل جمهورها حيث وصل قيمة الودائع بالهيئة إلى قرابة 218 مليار جنيه، حيث تضم الهيئة أكثر من 4000 مكتب بريدي بمحافظات الجمهورية المختلفة .