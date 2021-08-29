«اتصالات الشيوخ»: تطوير مكاتب البريد ضمن «حياة كريمة» يدعم التحول الرقمي

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم ولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الدولة بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بما يتواكب مع التطور التكنولوجي ضمن مبادرة حياة كريمة يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف توفيق، في بيان، أن التطور الذي تشهده مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ليس في البناء فقط، وإنما في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتسهيل الإجراءات والوصول إلى مرحلة مكاتب البريد المطورة.

ودعا حسانين توفيق، إلى أهمية مواصلة تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وجودة عالية مع مراعاة عامل الوقت والقضاء على البيروقراطية والروتين، مؤكدا أن ذلك يساهم في إنجاح خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة زيادة حملات التعريف بالخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد وأن الأمر ليس قاصرا على تحويل الأموال، بينما هناك العديد من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنين في كافة مناحي الحياة.

وكان قد أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بعقد اتفاق بين وزارتَي التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إلكترونية وتصميم تطبيق إلكتروني للغارمات، مشيرًا إلى أن ذلك الاتفاق يعد خطوة مهمة ضمن خطوات الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال إن إنشاء ذلك التطبيق الإلكتروني للغارمات يضمن سرعة إنهاء الإفراج العاجل عنهم، كما أن إنشاء المنصة الإلكترونية يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة لحصر أعداد الغارمين والغارمات ومنع ازدواجية سداد الدين.

وأضاف النائب أنه آن الأوان لتعظيم دور التكنولوجيا في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة مشكلات البيروقراطية ببعض المصالح الحكومية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن مشكلة الغارمات من القضايا الاجتماعية المهمة التي تحتاج منا إلى الاهتمام والأولوية في إيجاد حلول لها، مشيدًا بإعلان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الوزارة سددت ديون أكثر من 50% من الغارمات؛ خصوصًا الغارمين والغارمات المحبوسين بسبب مبالغ صغيرة تصل إلى أقل من 10 آلاف جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.