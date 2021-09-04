السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل السعودى يعزى الرئيس الأمريكى فى ضحايا إعصار «إيدا»

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ضحايا إعصار إيدا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان، في نصر رسالته: "علمنا بما تعرض له عدد من الولايات جراء (إعصار إيدا) والفيضانات، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار بالغة، ونعرب لفخامتكم وللشعب الأمريكي الصديق عن أحر التعازي والمواساة، آملين ألا تروا أي مكروه".

دعم عربي للولايات المتحدة

وفي وقتٍ سابق، أعربت عدة دول عربية عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في كارثة إعصار «إيدا» الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا فيما أرسل عدد من قادة الدول العربية، برقيات تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.       

وقال البيت الأبيض مساء أمس الأول الخميس، إن الرئيس جو بايدن، أعلن حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، وأمر بمساعدة اتحادية لدعم الجهود المحلية لمواجهة الكارثة الناتجة عن الطقس المصاحب لانسحاب الإعصار إيدا، حسبما أفادت "رويترز".

ولقي نحو 44 شخصًا على الأقل حتفهم جراء مرور الإعصار إيدا في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي مما دفع السلطات لإصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ ليل الأربعاء وصباح الخميس بسبب ما عدَّ حدثًا "تاريخيًا" مرتبطًا بالأحوال الجوية.

مصر

وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية، مساء الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعبًا، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار إيدا الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.

الملك سلمان الرئيس الامريكي إعصار إيدا برقيه عزاء جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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