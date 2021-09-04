السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 58 محضر تمويني في حملة رقابية على المخابز بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لضبط الحالة التموينية والأسواق، والتأكد من صحة المعروض من السلع والمواد الغذائية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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حملة رقابية على المخابز بالمنيا

وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، شنت حملة تموينية، تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 58 محضر ومخالفة تموينية متنوعة ما بين 14 محضر خبز ناقص الوزن، و5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و17 محضر عدم وجود لوحة إعلان، و13 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم وجود سجل زيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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حملة رقابية على المخابز بالمنيا

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين المنيا تحرير محاضر لمخابز بلدية حملة رقابية قطب توني الدكتور محمود يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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