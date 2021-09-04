برلمانى: مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاحات خلال سنوات قليلة

أعرب النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، عن ثقته في أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاحات، بما فيها لقاحات مواجهة فيروس كورونا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض لمختلف أسواق العالم.

وقال الشامي، في بيان له، إن أكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء أكبر اهتمام لتوطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر، ونجاح مصر في تنفيذ مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد أنه مع بدء تشغيل المصنع ستتحول مصر لمركز إقليمى كبير في عالم صناعات اللقاحات، ومصر تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية، جعلت الدواء المصري يحظى بثقة كبيرة خاصة داخل الأسواق العربية والإفريقية.

وتابع أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبح لديها عدد كبير من المجمعات الطبية ومصانع وشركات الأدوية الكبرى داخل القطاعين الحكومي والخاص، والتي أصبح لها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من أنواع الدواء والاتجاه إلى تصدير الدواء المصري لعدد كبير من الدول.

وأضاف أن مصر دخلت عالم صناعات مشتقات بلازما الدم بإنشاء أكبر مصنع على مستوى منطقة الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة، ويوفر أكثر من 33 مستحضرًا للمساهمة في صناعة أدوية تحتاجها السوق المحلية.

وطالب الشامي، الحكومة بالاستمرار في دعم الصناعة المصرية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة المشروعات الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.