السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن يزور ألمانيا لبحث المطالب الموجهة لـ«طالبان»

بلينكن
بلينكن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاجتماع الوزاري المرتقب بين واشنطن وبرلين حول أفغانستان سيركز على بحث المطالب الموجهة لحركة "طالبان" في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. 

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى، دين تومبسون، خلال مؤتمر صحفي: "بالتأكيد سيتم تركيز الاهتمام على التزامات طالبان وتوقعاتنا منهم في الوقت الذي يبدؤون فيه محاولة لإدارة أفغانستان".

 

وأضاف تومبسون: "بالدرجة الأولى سيركز المجتمعون اهتمامهم على القضايا المتعلقة بحرية التنقل ومكافحة الإرهاب والالتزامات باحترام حقوق الإنسان الأساسية في البلاد".

 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيزور قاعدة رامشتاين الألمانية يوم 8 سبتمبر حيث سيجري لقاء ثنائي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، وسيشارك في اجتماع وزاري بين البلدين.

 

وعلى صعيد آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بالعمل "الاستثنائي والشجاع"، الذي قامت به السفارة الأمريكية في كابول.


وقال بلينكن: "أنا واثق من أن مهاراتهم وتفانيهم ستستمر في الارتقاء بعملنا القنصلي ودبلوماسيتنا مع بدء فصل جديد".


كانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أنها علقت وجودها الدبلوماسي في كابول، وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان.


ودعت حركة طالبان إلى إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من خروج آخر الجنود الأمريكيين من كابول، لتنهي عشرين عامًا من الحرب.

 

وتواجه الحركة المسلحة الآن مجموعة من التحديات الجديدة.

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال للصحفيين اليوم في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، وهو آخر مكان كان يخضع للسيطرة الأمريكية: الإمارة الإيرانية تريد علاقات دبلوماسية طيبة مع الأمريكيين.

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وائل لطفي

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