قبل عرضه بساعات.. عصام السقا عن «بيت عز»: «متحمس ومنتظر رأى الجمهور»

قال الفنان عصام السقا، بطل حكاية "بيت عز" من الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" إن الحلقة الأولى من المسلسل ستعرض غدًا السبت، متابعًا: "متحمس جدًا لعرض أولى الحلقات مع الجمهور، أخيرًا وبعد طول انتظار هتتعرض".



وتابع الفنان عصام السقا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يارب أكرمنا، بالتوفيق والنجاح، وطالب دعوات الجمهور لينا بالنجاح"، متمنيًا أن ينال العمل إعجابهم خاصًة بعد التعب الذي استمر لساعات طويلة أثناء التصوير.

وأضاف الفنان عصام السقا، أن شخصيته التي يجسدها وهي هيثم ويعمل مهندسًا، ستكون مفاجأة للجمهور، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تحضير هذه الشخصية، لافتًا إلى أنه ينتظر كثيرًا رد فعل الجمهور عليها.

ولفت الفنان عصام السقا، إلى أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي" بالتعاون مع شركة أروما للإنتاج الفني ستعرضان للجمهور عملًا فنيًا ضخمًا ومميزًا، يعيد الدراما لأمجادها كما كانت وفيه تطور كبير ومواكب للغرب خاصًة من ناحية عرض المسلسل حكايات مختلفة، كل حكاية منفصلة عن بعضها وعبارة عن 10 حلقات فقط.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة watch it.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلفين في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.