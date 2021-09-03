«الحرية المصري»: القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات الدولة المصرية

ثمن حزب الحرية المصري، مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين، والتي عقدت بقصر الاتحادية بجمهورية مصر العربية، وما صدر فى البيان الختامى عن القمة، والذى أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى.

وأكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، أن القمة الثلاثية تأتى من الدور الاستراتيجي لمصر واهتمامها بالقضية الفسلطينية وإيمانا بالجهود المبذولة من أجل نصرة القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل، مضيفا أن نجاح القمة أكد للعالم كله أنهاء حالة الصراع وعدم الاستقرار بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وأشاد بالبنود التى وردت فى البيان الختامى للقمة الثلاثية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال فى قلب اهتمامات الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الدول نحو الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة لإحياء عملية السلام وتنسيق المواقف والرؤى العربية والدولية إزاء القضية الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يتحرك المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة والدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية لدعم القمة الثلاثية والبيان الختامى الصادر عن هذه القمة لرسم خارطة طريق لاعادة تحريك مسيرة السلام فى الشرق الأوسط.