الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الحرية المصري»: القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات الدولة المصرية

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

ثمن حزب الحرية المصري،  مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين، والتي عقدت بقصر الاتحادية بجمهورية مصر العربية، وما صدر فى البيان الختامى عن القمة، والذى أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى.

وأكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، أن القمة الثلاثية تأتى من الدور الاستراتيجي لمصر واهتمامها بالقضية الفسلطينية وإيمانا بالجهود المبذولة من أجل نصرة القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل، مضيفا أن نجاح القمة أكد للعالم كله أنهاء حالة الصراع وعدم الاستقرار بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وأشاد بالبنود التى وردت فى البيان الختامى للقمة الثلاثية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال فى قلب اهتمامات الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الدول نحو الإسراع فى اتخاذ  خطوات جادة لإحياء عملية السلام وتنسيق المواقف والرؤى العربية والدولية إزاء القضية الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يتحرك المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة والدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية لدعم القمة الثلاثية والبيان الختامى الصادر عن هذه القمة لرسم خارطة طريق لاعادة تحريك مسيرة السلام فى الشرق الأوسط.

حزب الحرية المصري القمة الثلاثية الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية الملك عبدالله الثاني بن الحسين الرئيس محمود عباس أبومازن فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الطقس اعتبارًا من الأحد

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

الباز: «الهارب علاء صادق واحد من صناع الفتنة الرياضية بمصر» (فيديو)

براتب يصل لـ 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان