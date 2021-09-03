يوسف القعيد يكشف عن إهداء مطبوعات جديدة لمكتبة «أدباء نوبل»

شهد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والسيدة انا ميلينا مينيوس سفيرة كولومبيا بالقاهرة، والكاتب الكبير يوسف القعيد رئيس مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ، مراسم تدشين مكتبة (أدباء نوبل) وذلك بمتحف أديب نوبل نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، يوم الثلاثاء الماضي؛ بحضور عدد من المستشارين الثقافيين لدول أمريكا اللاتينية.

أهدت السفيرة مجموعة مطبوعات من أعمال الكاتب الكولومبي الشهير والحائز على جائزة نوبل في الآداب "جبريل جارثيا ماركيز" للمتحف، شمل الاهداء مؤلفات "ماركيز" بالعربية والإنجليزية بالإضافة إلى الإسبانية.

بعد إهداء مطبوعات "ماركيز"؛ ما هى أبرز المطبوعات القادمة لأدباء نوبل المقرر إهدائها إلى مكتبة "أدباء نوبل" بمتحف نجيب محفوظ؟

وكشف الكاتب يوسف القعيد خلال تصريحاته لـ"الدستور"، أنه خلال تسليم مطبوعات "ماركيز"، أعلن سفير إسبانيا بالقاهرة عن محاولته إهداء مطبوعات 7 كتاب من أمريكا اللاتينية حصلوا على نوبل إلى مكتبة "أدباء نوبل" بالمتحف خلال الفترة المقبلة.

وعبر الكاتب الكبير يوسف القعيد عن امتنانه قائلا: إن هذه مبادرة رائعة تبدأها كولومبيا ودول أمريكا اللاتينية، لإتاحة مؤلفات الحاصلين على نوبل في الآداب لرواد المتحف.

أعقب إهداء مطبوعات "ماركيز" افتتاح معرض كاريكاتير بعنوان " نجيب محفوظ بعيون الكاريكاتير" بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويضم حوالي ٤٠ لوحة بريشة عدد من فناني العالم إشراف الفنان فوزي مرسي.

يذكر أنه كان قد حصل من امريكا اللاتينية على جائزة نوبل للآداب؛ كل من "خوشيه إتشيغاري عام 1904، سانتياجو رامون إى كاخال عام 1906، خاثينتو بينافينتى عام 1922، خوان رامون خيمينيث عام 1956، سيفيرو أوتشوا عام 1959، بيثنتى إليكساندرى عام 1977، كاميلو خوسيه ثيلا عام 1989".

وكان قد افتتح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر فى 14 يونيو 2019؛ وذلك بحضور أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الكاتب العالمى الراحل وقيادات وزارة الثقافة والآثار، ومحافظ القاهرة، وعدد من سفراء دول الدنمارك وإنجلترا ونيوزلندا، والسعودية والكويت وألمانيا وتشيلي وصربيا وغيرهم.